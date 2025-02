PSG : La relation amoureuse qui a failli gâcher un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l’été 2023, le PSG avait totalement chamboulé son effectif en recrutant notamment Marco Asensio dont le contrat avait pris fin au Real Madrid. Un an et demi plus tard, l’international espagnol est sur le départ, et pourrait rejoindre Aston Villa. Monchi confirme d’ailleurs qu’Unai Emery avait déjà essayé de le recruter avant qu’il signe à Paris.

Arrivé en 2023 libre en provenance du PSG, Marco Asensio est annoncé dans le viseur d'Aston Villa cet hiver alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Il faut dire qu'Unai Emery apprécie grandement l'ancien joueur du Real Madrid, au point qu'avant sa signature au PSG, il aurait pu rejoindre Birmingham comme le révèle Monchi, directeur sportif d'Aston Villa.

Monchi veut Asensio depuis longtemps

« C'est un cas similaire à celui de João Félix, il y a aussi une relation amoureuse importante. Un peu avant mon arrivée, Aston Villa a essayé de le recruter et a failli le faire, mais il est parti au PSG », révèle-t-il dans une interview accordée à El Larguero, sur La Cadena SER, avant de poursuivre.

«Il y a une relation amoureuse importante»

« Emery a toujours eu un œil sur lui parce qu'il croit en ses qualités. Arsenal ? Je pense qu'ils sont plus à la recherche d'un attaquant, en raison des blessures qu'ils ont subies. Ce que je sais, c'est qu'Asensio ne jouera pas », ajoute Monchi.