85M€ : C’est confirmé pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs durant le mercato d’hiver, le PSG a bouclé le transfert Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance de Naples. Cependant, le club de la capitale avait d’autres pistes pour se renforcer, à commencer par Jhon Duran. D’ailleurs, Monchi, directeur sportif d’Aston Villa, a confirmé que le PSG était intéressé par l’attaquant colombien.

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait tenté de recruter Jhon Duran cet hiver. Un joueur également envisagé pour l'été prochain, mais l'attaquant Colombien ne signera pas à Paris, malgré un intérêt confirmé par Monchi, le directeur sportif d'Aston Villa.

Le PSG face à l'absence de Zaïre-Emery, un remplaçant inattendu en vue ! Qui décrochera le rôle ? 🤔

➡️ https://t.co/ygFzLtIJpB pic.twitter.com/lLUEizzt56 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 31, 2025

Monchi confirme pour Duran

« Dans le cas de Jhon Durán, nous savions que le PSG, Dortmund, Naples s'intéressaient à lui... C'est un joueur important en Europe qui est parti en Arabie Saoudite », révèle-t-il dans une interview accordée à El Larguero, avant de confirmer que Jhon Duran rejoint Al-Nassr pour 85M€.

«Il s'agira d'environ 85M€»

« C'est une opération importante pour un joueur au potentiel énorme. Mais ce type d'offre, pour le club et le joueur, est difficile à refuser. Entre les frais fixes et variables, il s'agira d'environ 85M€. Il reste quelques petits détails et pour le joueur, c'est un saut économique incroyable. Vous n'êtes pas seulement un manager sportif, mais aussi un manager économique d'un club. Ces offres sont difficiles à refuser, car c'est cinq fois son salaire », ajoute Monchi.