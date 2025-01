Le PSG est «prêt», Luis Enrique annonce un transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge du déplacement à Brest, Luis Enrique a été interrogé sur fin du mercato qui terminera le 3 février. Et comme à son habitude, l'entraîneur du PSG assure que le club reste à l'affût et semble prêt si jamais il faut boucler un nouveau transfert que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Lundi soir, le mercato d'hiver fermera ses portes. Il reste donc encore quelques heures au PSG pour tenter un dernier sur le marché, déjà assez animé côté parisien. En effet, le club de la capitale s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, mais a surtout réussi à dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs jugés indésirables. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont ainsi partis, prêtés à la Juventus à Fenerbahçe, tandis que Xavi Simons a été transféré définitivement au RB Leipzig pour 80M€, bonus compris. Mais ce n'est peut-être pas terminé selon Luis Enrique.

«On est prêt pour tout dans le mercato»

« Tu sais plus que les médecins ?! Tu es médecin. Je n’ai pas toutes ces données. Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Comme toutes les équipes, il y a des joueurs qui ont des soucis. Comme Warren Zaïre-Emery, qui a pris un coup. C’est quelque chose de normal. Nous sommes satisfaits de jouer autant, cela signifie que l’on est dans les compétitions. On est prêt pour tout dans le mercato, pour un départ ou une arrivée, c’est notre travail. J’aime beaucoup l’équipe que j’ai, il faut la développer et faire sortir toutes ses vertus », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Asensio, le dernier dossier brûlant du PSG ?

Il faut dire que la blessure de Warren Zaïre-Emery, ou encore l'absence de doublure au poste de latéral droit, pourraient pousser le PSG à se renseigner pour renforcer son effectif. Néanmoins, le dossier brûlant de cette fin de mercato à Paris concerne Marco Asensio. L'international espagnol n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et devrait quitter le PSG d'ici lundi soir. Aston Villa serait très chaud sur le coup.