OM : «Il chouine», coup de gueule sur le scandale Benatia

La décision de la commission de discipline de la FFF ne passe pas à l'OM. Pour sa prise de bec avec Clément Turpin lors de la rencontre de Coupe de France face au LOSC le 14 janvier dernier, Mehdi Benatia a écopé de trois mois de suspension ferme plus trois mois avec sursis. Certains évoquent un délit de sale gueule, mais d'autres comprennent aisément cette décision à l'instar de Pierre Ménès.

Mehdi Benatia est-il victime de racisme ? Certains croient à cette théorie après la décision de la commission de discipline de la FFF et la différence de traitement qui existe avec Olivier Létang. Pour avoir invectivé l’arbitre lors du match face au LOSC, le directeur du football de l’OM a écopé de trois mois de suspension, tandis qu’Olivier Létang n’a pris qu’un mois. Cela s’apparente à « un délit de sale gueule » pour Jérôme Rothen. Mais pour Pierre Ménès, cette décision est plus que logique en raison du passif de Benatia.

Ménès a contre-courant

« Évidemment, il y a un écart énorme entre les deux suspensions qui peut paraître choquant. Mais il ne faut pas oublier que Mehdi Benatia avait déjà été suspendu cette saison pour des déclarations véhémentes après le match à Lyon. Et que surtout, il a été expulsé contre Lille en Coupe de France alors qu’Olivier Létang n’avait reçu aucune sanction. Je pense que cela a dû jouer dans la différence entre les deux verdicts » a confié l’ancien consultant vedette de Canal +.

« Je ne crois à la théorie complotiste »

Quant à la théorie selon laquelle Benatia est victime de racisme, Ménès est clair. « Marseille s’est encore fendu d’un communiqué, c’est quand même la troisième fois qu’ils le font. Très sincèrement, je pense que l’attitude de l’OM est contreproductive, parce qu’à force de chouiner, de faire des communiqués et de se victimiser à chaque occasion, ça agace tout le monde et ça agace aussi les commissions de discipline qui veulent calmer les dirigeants de Marseille une bonne fois pour toutes. J’aurais préféré que Benatia et Létang prennent la même sanction, mais je ne crois pas à la théorie complotiste d’un racisme » a-t-il confié sur une vidéo publiée sur son compte.