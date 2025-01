OM : «Ça m’énerve», L’énorme aveu de De Zerbi sur sa santé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar d'un Pep Guardiola ou d'un Luis Enrique, Roberto de Zerbi a une passion maladive pour le football. Cet emballement pour ce sport amplifie ses émotions, et une défaite peut-être vécue comme un drame pour ce genre d'entraîneur. En conférence de presse, le coach de l'OM a livré la recette miracle : marquer des buts.

La défaite en seizième de finale de Coupe de France face au LOSC semble avoir eu un effet négatif sur les esprits marseillais. Que ce soit face à Strasbourg ou face à Nice, l’OM n’a pas transpiré la sérénité, incapable de repartir avec les trois points.

💰 L'OM sur le point de faire un coup de maître ! Mathys Tel dans le viseur, la concurrence s'intensifie. Qui l'emportera ?

➡️ https://t.co/sFYtMkucRC pic.twitter.com/M2OXvURhRm — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Les confidences de De Zerbi

Et cette mauvaise série semble faire profondément de mal à Roberto de Zerbi. Les mauvais résultats de l’OM affecte son état d’esprit et sa santé mentale. En conférence de presse, le technicien italien espère un sursaut face à l’OL dimanche soir.

« Ma santé aussi est lié aux buts marqués »

« Ma santé aussi est lié aux buts marqués ! Quand on ne marque pas ou qu'on ne tire pas au but, ça m'énerve ! Ces dernières semaines, il y a des joueurs importants qui n'étaient pas à 100% physiquement. On se concentre sur le match de Lyon, on veut attaquer comme il faut. A Nice, on l'a fait de façon anarchique, sans ordre » a confié le coach de l'OM ce vendredi.