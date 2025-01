OM : De Zerbi valide un grand changement pour Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi a testé Adrien Rabiot dans plusieurs positions avant de le figer dans une zone plus haute sur le terrain, à proximité de l'avant-centre. En conférence de presse ce vendredi, le coach de l'OM estime que l'international tricolore de 29 ans est plus efficace dans cette position haute.

Depuis quelques semaines, Adrien Rabiot évolue dans une position plus haute sur le terrain. Après avoir été bougé par Roberto de Zerbi, le milieu de terrain tricolore s’est enfin installé dans le dispositif marseillais. Pour le coach de l’OM, la position de Rabiot est celle qui lui permet d’exprimer au mieux ses qualités.

« Rabiot joue à son meilleur poste »

« Je pense que Rabiot joue à son meilleur poste. Il faut qu'on l'exploite encore mieux dans les insertions au cœur du jeu. Parfois, il n'est pas servi au bon moment » a confié De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

Un rôle plus offensif pour Rabiot

Cette nouvelle position ne l’empêche pas de cohabiter et de collaborer avec ses autres compères dans l’entrejeu, notamment Pierre-Emile Höjbjerg et Valentin Rongier. « Rabiot est le plus offensif, il apporte les changements de rythme, Rongier met de l'ordre et Hojbjerg est un joueur total. Ils s'entendent bien et chacun d'entre eux est déterminant pour les deux autres » a lâché De Zerbi.