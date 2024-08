Mercato - RC Lens : C'est enfin réglé pour cet indésirable ?

Alexis Brunet

L’un des principaux enjeux pour beaucoup de clubs de Ligue 1 avant la fin du mercato est de vendre certains joueurs indésirables. Pour ce qui est du RC Lens, Salis Abdul Samed n’entre pas dans les plans de Will Still. Bonne nouvelle, les dirigeants lensois lui auraient trouvé un nouveau point de chute, puisque le milieu de terrain devrait rejoindre Sunderland sous la forme d’un prêt.

Très prochainement, le RC Lens risque de perdre Kevin Danso. En effet, le défenseur est tout proche de rejoindre l’AS Rome, dans le cadre d’un transfert. Le club du nord de la France pourrait récupérer 25M€ dans l’opération, ce qui serait une vraie plus-value, car l’Autrichien avait été acheté pour environ 5M€ en 2021.

Abdul Samed va rejoindre Sunderland

Mais Kevin Danso ne devrait pas être le seul joueur à quitter le RC Lens prochainement. En effet, d’après les informations du Parisien, Salis Abdul Samed devrait rejoindre Sunderland avant la fin du marché des transferts. L’opération devrait prendre la forme d’un prêt, reste à savoir si ce dernier comportera une option d’achat ou non.

Abdul Samed était indésirable à Lens

Alors qu’il était souvent titulaire par le passé, le statut de Salis Abdul Samed a changé avec l’arrivée de Will Still sur le banc du RC Lens à la place de Franck Haise. L’ancien entraîneur du Stade de Reims ne comptait pas s’appuyer sur le milieu de terrain ghanéen cette saison et il l’avait donc placé sur la liste des indésirables. Il s’entraînait d’ailleurs dernièrement avec la réserve lensoise.