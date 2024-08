Mercato : Le RC Lens va boucler un transfert en Ligue 1 sur le gong

Arnaud De Kanel

Plus en odeur de sainteté, Massadio Haidara devrait quitter le RC Lens. Le latéral gauche est pisté par Brest qui souhaite en faire le remplaçant de Bradley Locko, gravement blessé. Le transfert devrait même se réaliser vendredi, date de fermeture du mercato.

Le RC Lens réalise un très bon début de saison. Les Sang et Or adhèrent au discours de leur nouvel entraineur, Will Still et réalisent un sans faute depuis le retour des compétitions officielles. Mais alors que la fin du mercato approche, le club artésien, qui a notamment perdu Elye Wahi, devrait voir partir deux autres joueurs.

Danso à la Roma

Le premier départ concerne Kevin Danso. D'après les informations de Foot Mercato, l'AS Roma et le RC Lens seraient tombés d'accord dans la nuit de mardi à mercredi pour le prêt payant avec option d'achat du défenseur autrichien. Un autre défenseur devrait emboiter le pas.

Haidara à Brest vendredi ?

Le Stade Brestois est en galère sur le mercato mais les dirigeants bretons devraient boucler un transfert prochainement. Selon les informations de L'Equipe, Massadio Haidara aurait de grandes chances de quitter le RC Lens pour rejoindre le Finistère vendredi lors du dernier jour du mercato.