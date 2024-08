Mercato - OM : Wahi hallucine après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait déclaré qu’il ne jouerait jamais pour l’OM lorsqu’il était âgé de seulement 18 ans et qu’il évoluait encore à Montpellier, Elye Wahi a fini par débarquer à Marseille lors de cette période de mercato estival. L’attaquant âgé de 21 ans a d’ailleurs été agréablement surpris par l’accueil réservé par les supporters olympiens.

« Je sais que ce que j’ai dit quand j’étais à Montpellier, ce sont des années en arrière, j’étais jeune et j’ai mûri. » Lors de sa présentation, Elye Wahi n’a pas échappé aux questions sur cette fameuse vidéo. Alors âgé de seulement 18 ans, il avait déclaré qu’il ne jouerait jamais pour l’OM, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2029 cet été.

Wahi surpris par l’accueil des supporters de l’OM

Comme indiqué par le journal Le Parisien, Elye Wahi confie en privé avoir été agréablement surpris par l’accueil que lui ont réservé les supporters marseillais, nombreux à son arrivée à l’aéroport. Il salue également les fans de l’OM souvent présents devant La Commanderie dans l’attente d’un autographe.

« Aujourd’hui, il est vraiment très heureux »

Les choses changent et cet été, Elye Wahi a tout fait pour rejoindre l’OM. « Quand il a appris que l’OM était intéressé, sa première phrase a été : On arrête tout, l’OM ça ne se refuse pas. Il ne voulait aller que là-bas et suivait les discussions pour savoir si ça allait se faire. Aujourd’hui, il est vraiment très heureux », a confié un intime de l’international espoirs français.