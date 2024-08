Mercato - PSG : Un joueur attend son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, l'objectif principal du PSG sera de dégraisser son effectif et équilibrer ses comptes après avoir investi 170M€ sur quatre joueurs. Dans cette optique, le plus gros départ devrait être celui de Manuel Ugarte, attendu à Manchester United dans les prochains jours. D'ailleurs, l'international uruguayen attendrait avec impatience le dénouement de ce feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines.

Dans quelques jours, le mercato estival fermera ses portes. Et pour le PSG, l'important est désormais de dégraisser. Et pour cause, le club de la capitale, bien que peu actif, a tout de même bouclé l'arrivée de quatre nouveaux joueurs pour 170M€. Ainsi, Matvey Safonov (Krasnodar, 20M€), Joao Neves (Benfica, 60M€ hors bonus), Willian Pacho (Eintracht Francfort, 40M€) et Désiré Doué (Rennes, 50M€ hors bonus) se sont déjà engagés avec le PSG qui espère désormais boucler de grosses ventes. Et l'une d'elles prend clairement forme.

Manchester United proche d'un accord avec le PSG ?

En effet, il s'agit de celle de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain est annoncé avec insistance dans le viseur de Manchester United et un accord avec le PSG serait même proche sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 60M€. Un soulagement pour l'international uruguayen.

Ugarte attend son transfert

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, Manuel Ugarte attend effectivement le feu vert pour son transfert à Manchester United comme l'assure Fabrizio Romano qui ajoute que le plan de toutes les parties n'a pas changé depuis le mois de juillet dans ce dossier.