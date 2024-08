Mercato : Le PSG doit-il faire une folie en attaque ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a perdu Gonçalo Ramos sur blessure en plus de Kylian Mbappé parti au Real Madrid pendant le mercato. De quoi pousser la presse à évoquer la venue d’un avant-centre afin de palier l’absence de Ramos pour les trois prochains mois. Néanmoins, il se pourrait bien que ce ne soit pas nécessaire. Selon vous, le PSG doit-il tenter la folie Victor Osimhen ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG a inscrit 10 buts pour ses deux premières sorties de Ligue 1 face au Havre (4-1) et Montpellier (6-0). Une différence abyssale avec les débuts de Luis Enrique la saison dernière dans l’élite du football français pour un seul but après le FC Lorient (0-0) et le Toulouse FC (1-1). Et ce, bien que Kylian Mbappé soit parti au Real Madrid et que le numéro 9 titulaire qu’est Gonçalo Ramos se soit blessé à la cheville la semaine dernière au Havre au bout de 15 minutes de jeu.

«J’ai besoin de tout mais je suis très satisfait de l’équipe actuelle»

Le PSG va-t-il recruter un attaquant pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos ? L’Équipe dévoilait dans son édition du jeudi 22 août qu’il fallait dégraisser l’effectif avant de pouvoir se pencher sur la question. Manuel Ugarte et Carlos Soler se dirigent tous deux vers West Ham et Manuel Ugarte. Mais de toute façon, si l’on se fie aux propos de Luis Enrique à DAZN vendredi soir après la démonstration face à Montpellier, il n’y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. « J’ai besoin de tout mais je suis très satisfait (de l’équipe actuelle, ndlr) ». D’ailleurs, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo a révélé à l’After Foot vendredi soir que le Paris Saint-Germain n’allait pas vraiment recruter d’attaquant de pointe d’ici la clôture du mercato le vendredi 30 août prochain. « Le recrutement d’un 9 ? L’entraîneur est content de cet effectif. Ce que je sais, c’est qu’il est assez content et qu’ils vont a priori la jouer comme ça ».

Enrique et Campos ne veulent pas d’Osimhen, les options sont multiples au PSG ?

Et que faut-il penser du feuilleton Victor Osimhen qui continue d’animer l’actualité mercato du PSG ? le10sport.com vous dévoilait le 21 juillet dernier que Luis Campos, conseiller football du PSG, refusait catégoriquement de recruter Osimhen et ne discutait pas de son éventuelle venue au Paris Saint-Germain. À l’After Foot, Daniel Riolo a assuré vendredi soir que le dossier Osimhen n’en est absolument pas un au PSG. Ou plus précisément Luis Enrique et Luis Campos. « Le mercato ? Depuis deux semaines j’entends des choses. Lookman, j’ai très vite dit qu’il ne viendrait pas, il ne va pas venir. Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 30 août, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions et qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Osimhen ne serait pas le choix de Luis Campos, ni celui de Luis Enrique et peut-être encore moins celui de Luis Enrique d’ailleurs. Osimhen ? Il y a peu de gens qui le veulent à Paris ».

D’autant plus que Marco Asensio aurait convaincu les décideurs du PSG en tant que numéro 9 vendredi soir face à Montpellier et que Luis Enrique a avoué qu’il pensait même utiliser Bradley Barcola au poste d’avant-centre. Sans oublier que Randal Kolo Muani est disponible.