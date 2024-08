Mercato - RC Lens : Le départ de Franck Haise est validé !

Arnaud De Kanel

Après plus de 4 ans passés sur le banc du RC Lens, Franck Haise avait des envies d'ailleurs et il s'est donc engagé avec l'OGC Nice. La fin d'un cycle côté lensois dans un vestiaire qui n'avait jamais goûté à l'instabilité. Craintif au départ, Adrien Thomasson a vit été rassuré.

Franck Haise aura marqué l'histoire du RC Lens et restera à jamais celui qui a remis le club artésien sur le devant de la scène. Lors de son passage long de 4 ans, l'entraineur français a fait remonter les Sang et Or, les a stabilisé en Ligue 1 et leur a même fait regoûter aux joies de disputer la Champions League. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Franck Haise a pris la décision de signer à Nice.

Après son transfert au RC Lens, il se fait allumer en Ligue 1 https://t.co/e25ZQeoscU pic.twitter.com/QMqNP9UR4a — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

«La transition a été fluide»

Une annonce qui a forcément suscité l'inquiétude d'une partie du vestiaire. Certains joueurs lensois étaient dans l'incertitude avant que Will Still soit nommé, à l'image d'Adrien Thomasson. Ses craintes sont derrière lui désormais.

«On a tourné la page des dernières saisons»

« On avait pas mal d'incertitudes notamment quand le coach Haise est parti et qu'on n'avait pas encore d'entraîneur. Mais la transition a été fluide. Nous, on a tout de suite adhéré. On a tourné la page des dernières saisons », a assuré Adrien Thomasson en conférence de presse ce samedi.