Mercato - OM : Le successeur d’Aubameyang est connu !

Arnaud De Kanel

En décidant de quitter l'OM pour l'Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang laissait un vide que les dirigeants ne pensaient pas pouvoir combler de sitôt. Pourtant, avec la signature de Mason Greenwood, le club phocéen a déniché le successeur du Gabonais puisque l'attaquant anglais caracole en tête des ventes de maillots !

C'est avec le sentiment du devoir accompli que Pierre-Emerick Aubameyang quittait l'OM le 18 juillet dernier, date de la signature de Mason Greenwood. Destins liés pour les deux attaquants qui n'ont pas mis longtemps à entrer dans le cœur des supporters phocéens.

Mercato - OM : Le calvaire continue pour cette recrue https://t.co/GUQFpJX9fC pic.twitter.com/IE5dOl8otW — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Déjà deux buts pour Greenwood

Le 15 août 2023, Pierre-Emerick Aubameyang inscrivait son premier doublé avec l'OM. Un an et deux jours plus tard, Mason Greenwood en faisait autant face à Brest. L'attaquant anglais devrait assumer le rôle de leader de l'attaque olympienne comme a pu le faire le Gabonais. Mais Greenwood succède à Aubameyang sur un autre point.

Le maillot de Greenwood fait un carton

La saison passée, les maillots floqués Pierre-Emerick Aubameyang se sont écoulés comme des petits pains. Ce samedi, La Provence indique que les tuniques frappées du numéro 10 de Mason Greenwood, ancien numéro du Gabonais, sont ceux qui se vendent le mieux, et de loin, dans les boutiques de l'OM. Malgré les différentes polémiques qui ont entouré sa signature, Mason Greenwood est déjà adopté par la majeure partie des supporters phocéens.