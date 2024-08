Mercato - OM : Aubameyang se lâche sur son transfert en Arabie Saoudite

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an et puis s'en va ! Comme Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, recruté l'été dernier par l'OM, le Gabonais a fait ses valises à l'occasion de ce mercato. Courtisé de longue date par l'Arabie Saoudite, il a fini par cédé et voilà désormais Aubameyang du côté d'Al-Qadsiah. Parti de l'OM, l'attaquant de 35 ans en a dit plus sur son départ vers le championnat saoudien.

« Pierre-Emerick Aubameyang, je ne voulais pas qu'il parte. Mais j'ai accepté sa décision quand j'ai compris sa volonté ». A l'OM, Roberto De Zerbi voulait continuer avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais ce dernier avait visiblement la tête ailleurs. Autorisé donc à quitter le club phocéen, le Gabonais a alors imité Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar et compagnie en rejoignant l'Arabie Saoudite. A 35 ans, Aubameyang est désormais un joueur d'Al-Qadsiah.

« Je pense qu'il était temps pour moi d'essayer quelque chose de différent »

Déjà annoncé dans le viseur de l'Arabie Saoudite l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang n'a cette fois pas dit non. Parti de l'OM, le Gabonais a fait savoir dans une interview rapportée par BeIN Sports : « Je pense que j'avais tout fait en Europe. J'ai fait le tour du monde avec plusieurs équipes et je pense qu'il était temps pour moi d'essayer quelque chose de différent. Je pense que c'est un très bon projet parce que je peux apporter mon expérience aux jeunes et à tout le monde ici. Je vais essayer d'améliorer l'équipe ».

« J'ai hâte de commencer »

« Nous allons essayer de grandir en tant que groupe, en tant que famille. C'est ce qui m'a le plus plu lorsque nous avons parlé du projet. Je suis très excité, très excité. Vous savez, il y a de très bons attaquants ici. Je pense à Mitrovic, Mané, Cristiano Ronaldo. Je pense que ce sera difficile. Mais évidemment, comme je l'ai dit, je suis très excité. J'ai hâte de commencer et j'espère que je pourrai me battre avec eux », a poursuivi Aubameyang.