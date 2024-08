Mercato - ASSE : Aubameyang brise enfin le silence sur son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang était la coqueluche de Geoffroy-Guichard. Entre 2011 et 2013, l’attaquant gabonais a fait les beaux jours de l’ASSE. Mais tout n’a pas été facile pour le nouveau buteur d’Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Il y a quelques semaines, Aubameyang est revenu sur son parcours à Saint-Etienne et sur le rôle crucial de son ancien entraîneur, Christophe Galtier.

Pierre-Emerick Aubameyang n’oubliera pas son passage à l’ASSE de sitôt. L’attaquant n’y est resté que deux ans, mais a profondément marqué les supporters stéphanois. Cependant, tout n’a pas été facile pour le joueur, arrivé dans le Forez après un terrible échec au Milan AC. Lors d’un entretien accordé à Colinterview sur Youtube, Aubameyang est revenu sur les difficultés rencontrées durant cette période.

Aubameyang revient sur son départ de l'ASSE

« Ça a été dur. Ça a été un passage vraiment compliqué dans ma carrière. En plus, tu sors avec un capital confiance. Parce que tu viens du Milan, après tu vas à Dijon, ça se passe bien, donc tu te dis : « Bon, je vais tout casser, ça va prendre… ». Et puis tu prends un échec cuisant. Tu prends vraiment un coup. Et ça a duré… oui, ça a duré quasiment deux ans. Donc ça a été dur de se relever » a confié Aubameyang.

Aubameyang remercie Galtier

Mais finalement, Aubameyang est parvenu à s’imposer à l’ASSE, notamment grâce à l’apport de son entraîneur Christophe Galtier. « Mais ce qui réellement m’a sauvé, justement, c’est ça. C’est le capital confiance que Christophe Galtier m’a donné à Saint-Etienne. Et le club en lui-même aussi puisqu’ils m’ont fait confiance. Ils m’ont dit, « on te reprend ». J’ai fais six mois en prêt, puis après ils m’ont dit, « ouais, on va te reprendre encore un an ». Et au final, au bout de quelques mois, je signe définitivement au club. Et juste ça, en fait, à ce moment-là, ça me libère. Je me dis, ça y est, on tourne la page Milan AC. Tu n’es plus un joueur du Milan AC. Et là, il y a un club qui te fait confiance. Et pareil, j’ai été critiqué mes six premiers mois en prêt à Sainté. J’ai été très critiqué par le public. Mais après, les gens ont changé d’avis. Parce que, justement, il y a eu ce déclic » a confié le buteur gabonais.