Mercato - ASSE : Gros sacrifice pour boucler ce transfert !

Après avoir officialisé l'arrivée de Brice Maubleu, l'ASSE poursuit son mercato et est très proche de signer Pierre Cornud. Le défenseur français, qui a passé toute sa carrière professionnelle en Espagne avant d'aller en Israël, est sur le point de faire son arrivée à Saint-Etienne. Sous contrat avec le Maccabi Haïfa jusqu'en 2026, plusieurs opportunités s'offraient à lui. Il s'est assis sur un gros contrat pour rejoindre les Verts.

L'ASSE pensait pouvoir conclure avec Fodé Ballo-Touré pour renforcer sa défense. Finalement le deal ne s'est pas fait mais le club a de la ressource puisque Pierre Cornud, arrière gauche au Maccabi Haïfa, est sur le point de rejoindre Saint-Etienne. L'opération s'élèverait à 1,1M€ d'après la presse israélienne.

Nouvelle arrivée imminente

Les jours passent et se ressemblent pour l'ASSE. Les propositions fusent et les opérations se concrétisent pour ce club qui va essayer de concurrencer les meilleures équipes de Ligue 1. Après avoir réussi quelques jolis coups, le club se tourne vers Pierre Cornud, pour un transfert de 1,1M€ comme le révèle le média Israel Hayom. Une bonne affaire pour un joueur juste estimé 100 000 euros de plus sur Transfermarkt.

Cornud voulait l'ASSE

Le média continue en révélant que le salaire de Pierre Cornud à Saint-Etienne sera de 350 000€ par an mais surtout que le Maccabi Haïfa était prêt à lui offrir un meilleur salaire et une prolongation de contrat de 4 ans. Le natif d'Avignon de 26 ans préfère rejoindre l'ASSE.