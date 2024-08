Nouveau renfort pour l'ASSE, il balance sur son arrivée

Arnaud De Kanel

De retour en Ligue 1 avec de nouveaux propriétaires, l'ASSE a tout de même fait le choix de la continuité en maintenant Olivier Dall'Oglio à son poste d'entraineur de l'équipe première. Mais du changement est à signaler chez les U17 où David Le Moal a été recruté. Le Breton ne pouvait pas refuser la proposition stéphanoise.

Avec l'arrivée de Kilmer Sports, l'ASSE a forcément connu quelques changements en interne. Chez les U17, les Verts ont accueilli un nouveau coach en la personne de David Le Moal. Le Breton de 39 ans, fort de ses multiples expériences dans les catégories jeunes, a tapé dans l'œil des dirigeants. Contacté, il se voyait mal refuser une telle opportunité.

«C’est difficile de dire non à Saint-Étienne»

« J’ai eu la chance d’avoir pas mal de contacts et quand Saint-Étienne se met à table, c’est difficile de dire non, parce que c’est un club attirant qui fait parler. À la fois chez les pros et à la fois chez les jeunes, il y a beaucoup de crédibilité par rapport notamment à leurs classements régulièrement bons au sein des Centres de formations en France. C’est difficile de dire non à Saint-Étienne », a déclaré David Le Moal dans un entretien accordé au média stéphanois En Vert Et Contre Tous avant de revenir sur ses premiers contacts avec Loic Perrin.

«J’ai eu de très bons contacts avec la direction et M. Perrin»

« Comme le club s’est renseigné sur moi, je me suis aussi renseigné sur lui. J’ai eu de très bons contacts avec la direction et M. Perrin. Les rapports ont été très bons, ils ont été vite intéressés par moi. Ce relationnel a fait que ça a été positif. (...) Au delà d’être dans un club mythique, ce qui m’intéresse aussi c’est de travailler dans un club réputé en terme de formation », a ajouté David Le Moal.