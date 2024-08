Mercato : Franck Haise à l’origine d’un transfert à 5M€ à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le loft des indésirables de l’OM est encore rempli alors que la fin du mercato approche, le club phocéen a tout de même réussi à se débarrasser de certains joueurs. Cela vaut notamment pour Jonathan Clauss. Alors qu’il entrait dans sa dernière année de contrat, l’international français n’était pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Clauss s’est alors envolé pour l’OGC Nice, retrouvant à cette occasion un certain Franck Haise, qui l’avait révélé au RC Lens.

Déjà poussé vers la sortie par l’OM lors du dernier mercato hivernal, Jonathan Clauss a fini par faire ses valises en cette intersaison. Après en avoir fini avec l’Euro avec l’équipe de France, le latéral droit a donc réglé les derniers détails de son transfert. Ne lui restant plus qu’un an de contrat à Marseille, Clauss a filé du côté de l’OGC Nice. Montant de l’opération : 5M€. Le joueur de 31 ans va donc poursuivre sa carrière chez les Aiglons, sous les ordres d’un entraîneur qu’il connait très bien en la personne de Franck Haise, qu’il a connu au RC Lens.

« Ça a joué dans le choix évidemment »

Invité de Gym Tonic, Jonathan Clauss est revenu sur son transfert à l’OGC Nice. Interrogé sur l’importance de Franck Haise dans son choix, l’ancien joueur de l’OM reconnait alors : « Ça a joué dans le choix évidemment. Quand il m’appelle et qu’il me dit qu’il me veut, c’est positif. Je suis très content de retourner sous ses ordres. C’est lui qui vient me chercher à Lens. Je suis un exemple de la création de Haise, tout comme Facundo Medina ».

« Seulement 4 mois après mon arrivée, il me parlait déjà de l’équipe de France »

« J’arrive très brut et il m’a façonné d’une très bonne façon et je l’en remercie. J’y suis arrivé en tant que doublure. Il m’a vite fait confiance et m’a fait travailler des éléments sur lesquels je ne faisais pas attention comme l’aspect athlétique. J’ai appris à être plus efficace, plus juste, plus attentif. J’ai une anecdote assez folle : seulement 4 mois après mon arrivée, il me parlait déjà de l’équipe de France », a ensuite développé Jonathan Clauss.