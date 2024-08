Mercato - OM : Surprise, un accord est annoncé !

Arnaud De Kanel

La fin de mercato de l'OM promet d'être agitée. Le club phocéen veut toujours se séparer de ses éléments indésirables et les choses s'accélèrent pour l'un d'eux. En effet, l'OM et la Lazio Rome seraient tombés d'accord pour le transfert de Samuel Gigot.

Avec dix nouvelles recrues, l'OM est un des clubs les plus actifs de ce mercato estival en Europe. Mais à quelques heures de la fin, l'heure est à l'équilibre des comptes. Pour cela, l'OM souhaite se séparer, en priorité, de Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Ulisses Garcia et Samuel Gigot.

Accord OM-Lazio pour Gigot

Et ça a bougé dans la nuit de mardi à mercredi pour le défenseur central français. Après avoir refusé Trabzonspor, Samuel Gigot serait dans le viseur de la Lazio Rome, club où il pourrait retrouver un certain Mattéo Guendouzi. D'après Fabrizio Romano, un accord aurait même été trouvé entre l'OM et la formation italienne.

À Gigot de décider...

Désormais, la balle est dans le camp du joueur. La Lazio Rome compte négocier avec Samuel Gigot dans les prochaines heures indique Fabrizio Romano. L'Avignonnais n'a toujours pas pris sa décision mais sur le papier, le challenge pourrait lui convenir. Le montant de cette possible opération n'a pas filtré pour le moment.