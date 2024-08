Le PSG doit-il faire une dernière folie sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a recruté quatre nouveaux joueurs déboursant au total 170M€. Et alors que le mercato fermera ses portes vendredi soir à 23h, le club de la capitale peut encore réserver une surprise, d'autant plus que plusieurs joueurs sont sur le départ et que les Parisiens pourraient être tentés de le remplacer. Mais à quel poste le PSG doit absolument se renforcer d'ici la fin du marché ?

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a réussi à recruter quatre nouveaux joueurs, à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Au total, le club de la capitale a déboursé 170M€ pour boucler ces quatre transferts. Et à quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG pourrait bien réserver encore quelques surprises d'ici vendredi à 23h, date à laquelle le marché des transferts prendra fin. Mais qui doit recruter le club parisien ?

Pas d'attaquant à l'horizon ?

Pendant tout l'été, la question de la suspension de Kylian Mbappé s'est posée puisque l'attaquant français a rejoint le Real Madrid. Mais aucun attaquant n'est arrivé. Un feuilleton relancé par la blessure de Gonçalo Ramos, absent pendant trois mois. Et pourtant, là encore le PSG n'a pas bougé et cela ne devrait pas évoluer. Malgré les rumeurs autour de Victor Osimhen (Naples) et Jadon Sancho (Manchester United), le club de la capitale ne devrait pas s'activer dans ce secteur de jeu.

Des départs à compenser ?

En revanche, d'autres secteurs de jeu pourraient être renforcés, notamment la défense. Et pour cause, c'est probablement à ce poste que le PSG devraient perdre le plus de joueurs d'ici vendredi. En effet, Nordi Mukiele va être prêté au Bayer Leverkusen, tandis que Milan Skriniar est également sur le départ. Les Parisiens pourraient donc tenter de recruter un défenseur axial droit. Dans cette optique, le PSG surveillerait Tomas Araujo, qui évolue à Benfica. L'idée d'attirer un latéral pour assurer le rôle de doublure de Nuno Mendes serait également étudiée.

