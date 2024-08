Mercato : Incroyable, l’OM grille deux cadors et boucle un transfert à 30M€ !

Arnaud De Kanel

L'OM s'est attiré les foudres de nombreuses personnes en recrutant Mason Greenwood. Le club phocéen a pourtant pris le risque de faire confiance à l'attaquant anglais malgré son lourd passif judiciaire. Et visiblement, l'OM n'était pas le seul club intéressé puisque deux cadors espagnols étaient sur les rangs.

L'arrivée de Mason Greenwood a l'OM a fait naître de nombreuses critiques que l'attaquant anglais s'affaire à dissiper sur le terrain. En effet, le natif de Bradford est en grande forme, sur la lignée de sa belle saison avec Getafe où il avait tapé dans l'œil de deux très gros clubs de Liga...

Mercato - OM : La presse italienne annonce un deal à 15M€ https://t.co/8iel01E25f pic.twitter.com/8ZF7ZWJW10 — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Greenwood s'est relancé à Getafe

Si Mason Greenwood a signé à l'OM, c'est grâce à ses belles prestations avec Getafe la saison dernière. En Espagne, l'attaquant anglais s'est idéalement relancé en inscrivant 10 buts pour 7 passes décisives en Liga. Son profil a très vite conquis les observateurs du championnat espagnol, mais pas que.

Le Barça et l'Atletico voulaient Greenwood

Visiblement, Mason Greenwood a également tapé dans l'œil des recruteurs. Ce mardi, L'Equipe indique que le FC Barcelone et l'Atletico Madrid auraient songé à recruter le co-meilleur buteur de Ligue 1 lors de ce mercato estival. Plus insistant, l'OM a devancé les deux géants espagnols pour recruter celui dont les performances ont été saluées par MARCA et AS lundi.