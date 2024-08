Mercato : Un transfert divise l’OM, le clan McCourt valide

Arnaud De Kanel

Le transfert de Mason Greenwood à l'OM a suscité la polémique en raison des lourdes accusations de violence conjugale et de viol dont l'attaquant anglais a fait l'objet avant que les charges soient abandonnées. Consulté par Pablo Longoria, l'entourage de Frank McCourt ne se serait pas opposé à la venue du natif de Bradford.

Le jour du départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM officialisait la venue de sa nouvelle star en attaque. Mis à la porte par Manchester United, Mason Greenwood a trouvé refuge au sein du club phocéen qui a bien voulu l'accueillir malgré son lourd passif.

Des échanges avec les associations partenaires

L'OM aura mis du temps à finaliser le transfert de Mason Greenwood puisque plusieurs voix, dont celle du maire de Marseille Benoit Payan, se sont élevées pour s'opposer à la venue de l'attaquant anglais qui avait été accusé de violence conjugale et de viol par sa compagne. Après avoir pris la température avec l'entourage du joueur et avec les dirigeants de Getafe, les dirigeants phocéens ont échangé avec les différentes associations partenaires selon L'Equipe. En lançant le projet «13e homme», l'OM œuvre dans le social et les associations ont donc rapidement fait part de leur incompréhension suite à la venue de Mason Greenwood. L'Equipe indique que les discussions étaient parfois crispées entre l'OM et ses partenaires...

Le clan McCourt a validé

Pablo Longoria a consulté de nombreuses personnes et afin de s'assurer de ne pas travailler dans le vide, il a bien évidement sondé l'entourage de Frank McCourt. Selon L'Equipe, le clan de l'homme d'affaires américain n'aurait pas bronché, se tenant informé régulièrement des avancées du dossier et accordant une totale confiance à Pablo Longoria. Le président de l'OM avait ensuite pris ses responsabilités en assumant sa décision. « Je me suis personnellement impliqué dans toutes les discussions et le process de ce recrutement. J'assure, personnellement, que Mason a toutes les valeurs que l'on veut développer à l'intérieur du club. » Un mois et demi plus tard, Mason Greenwood lui donne raison.