Mercato : Mis à la porte par l’OM, il justifie son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà invité à quitter l’OM en janvier dernier lors du mercato hivernal, Jonathan Clauss a fini par faire ses valises cet été. Plus en odeur de sainteté à Marseille, où il n’avait plus qu’un an de contrat, l’international français a été transféré à l’OGC Nice. Vendu pour 5M€, Clauss s’est à nouveau livré sur les raisons de son choix de carrière.

Si l’OM a encore des indésirables à faire partir en cette fin de mercato, le club phocéen a déjà réussi à se séparer de plusieurs joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne comptait pas. Ça a notamment été le cas de Jonathan Clauss. A son retour de l’Euro avec l’équipe de France, le latéral droit a fait ses valises, direction l’OGC Nice, où il a retrouvé un certain Franck Haise.

Les raisons du choix de Clauss

Invité de RMC ce lundi, Jonathan Clauss s’est exprimé sur son transfert de l’OM à l’OGC Nice. « J’ai rejoint Nice avant tout pour Franck Haise ? Avant tout, non. Mais c’est sûr qu’il a fait partie de l’équation. Évidemment, c’est toujours plus facile d’arriver dans un club où on connait le staff. Mais après, le projet est intéressant et le staff l’est aussi. Les ambitions étaient claires et je pense que pour continuer à m’épanouir dans ce championnat français, ça cochait toutes les cases. Et avec l’Europe, évidemment, de continuer à exister sur la scène européenne je pense que ça me paraissait très important. Voilà en gros pourquoi j’ai fait ce choix », a-t-il dans un premier temps confié.

« J’ai trouvé tout ce que je cherchais à Nice »

A Nice, Jonathan Clauss trouvera également un environnement plus calme qu’à Marseille. Est-ce que cela a pesé ? La recrue des Aiglons a répondu : « Disons que c’est surtout que c’était important pour moi d’arriver à me recentrer sur le travail et sur le pourquoi je fais ce métier ou pourquoi j’ai envie de faire ce métier. C’est sûr qu’il est arrivé des choses par le passé, mais ça m’a fait grandir. Et justement j’avais aussi besoin de me retrouver dans ce travail au quotidien. Et pouvoir m’épanouir complètement dans un autre schéma et dans un autre environnement. Aujourd’hui je le vois encore au quotidien, ça me fait du bien. C’est différent mais ça ne veut pas dire que c’était négatif à Marseille. C’est juste différent et justement c’est un nouveau challenge, une nouvelle étape. Et j’ai trouvé, comme j’ai dit, tout ce que je cherchais à Nice donc voilà pourquoi j’ai voulu m’épanouir dans ce projet-là ».