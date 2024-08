Mercato - PSG : Riolo dévoile la vérité pour le transfert d’Osimhen

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette fin de mercato, le feuilleton Victor Osimhen fait énormément parler. Toujours pas parti de Naples, le Nigérian est pourtant annoncé un peu partout. Son nom résonne notamment du côté du PSG où Kylian Mbappé n’a pas été remplacé et Gonçalo Ramos est blessé pour plusieurs mois. Ça s’enflamme donc à Paris pour Osimhen, mais voilà que Daniel Riolo a tenu à faire la lumière sur la vérité de ce dossier.

Va-t-on assister à une 5ème arrivée au PSG d’ici la fin du mercato estival ? Une grande interrogation existe à propos du poste de buteur. Avec la blessure de Gonçalo Ramos et le départ toujours pas remplacé de Kylian Mbappé, Luis Enrique pourrait avoir besoin de sang neuf en attaque. Alors que le PSG ferait pourtant savoir qu’aucun attaquant ne sera recruté d’ici la fin du mercato, le nom de Victor Osimhen résonne encore et toujours dans la capitale française. Ce mardi, la presse italienne faisait même savoir que Paris préparait une ultime offensive de 50-60M€ pour le buteur de Naples. Ce qui a toutefois été démenti par la suite…

« C’est lui qui, par le biais des agents, fait monter la sauce »

Quid alors d’un transfert de Victor Osimhen au PSG ? Au micro de L’After Foot, Daniel Riolo a tenu à expliquer les dessous de ce dossier. Ainsi, si ça s’enflamme, cela serait uniquement en raison du Nigérian et non du club de la capitale, pas intéressé comme le10sport.com avait pu vous le révéler : « Ça fait longtemps qu’on dit qu’Osimhen n’est pas en discussion avec le PSG. Il ne discute pas avec le PSG. C’est lui qui, par le biais des agents, fait monter la sauce autour d’une éventuelle venue, mais il n’y a pas le début d’une discussion ».

Osimhen pas désiré au PSG ?

Il y a quelques jours, Daniel Riolo avait déjà balancé sur la possibilité que Victor Osimhen rejoigne le PSG d’ici la fin du mercato estival. Il avait alors confié à propos du buteur de Naples : « Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 31, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions dans ce club qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça ne serait pas le choix de Luis Campos ? Et celui de Luis Enrique non plus. Peut-être encore moins celui de Luis Enrique ».