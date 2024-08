Mercato - OM : Il annonce une fake news pour cet attaquant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant après la grave blessure au genou de Faris Moumbagna, l’OM s’intéresse notamment à Neal Maupay, comme indiqué par Le 10 Sport. Marseille a également été annoncé sur la piste de Mostafa Mohamed, mais il n’y aurait en réalité pas d’intérêt pour le joueur du FC Nantes.

Bien qu’Elye Wahi (21 ans) soit arrivé en provenance du RC Lens, un autre attaquant est recherché par l’OM. La blessure de Faris Moumbagna (24 ans) lors de la première de championnat à Brest a changé les plans des dirigeants marseillais, qui veulent un autre avant-centre.

Mohamed dans le viseur de l’OM ?

Dans cette optique, comme indiqué par Le 10 Sport, Neal Maupay est ciblé par l’OM. Everton réclame 8M€ pour se séparer de l’attaquant âgé de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025. En parallèle, la direction olympienne s’intéresserait également à Mostafa Mohamed (26 ans, FC Nantes), selon L’Équipe.

« Il n’y a pas de sujet pour lui, pas d’intérêt »

Une piste qui ne serait absolument pas d'actualité à l’OM selon le journaliste Fabrice Hawkins. « Est-ce que l’OM s’intéresse vraiment à Mostafa Mohamed ? Non, c’est faux. En plus c’est un extra communautaire, donc il n’y a pas de sujet pour lui, pas d’intérêt. Il ne viendra pas à Marseille », a-t-il déclaré dans Génération After sur RMC.