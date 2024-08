Mercato : Le PSG va annoncer une signature capitale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien obligé de travailler dur pour recruter après le départ de Kylian Mbappé, le PSG avait aussi une autre mission cet été. En effet le club de la capitale devait faire partir des joueurs pour dégraisser l'effectif mais aussi pour rester dans les clous d'une règle concernant les joueurs étrangers. Plus précisément, les clubs de Ligue 1 n'ont le droit qu'à 4 joueurs extra-communautaires dans leur effectif. Cela concerne les joueurs ne disposant pas d'un passeport d'un état membre de l'Union européenne ou d'un pays qui ne dispose pas d'accord avec l'UE. Avec le départ imminent de Manuel Ugarte, une place est libre.

En réussissant à se débarrasser de Gabriel Moscardo (brésilien sans passeport européen) et de Manuel Ugarte (uruguayen dans le même cas), le PSG ne compte plus que 3 joueurs extra-communautaires : Lee Kang-In, Lucas Beraldo et Willian Pacho, nouvellement recruté. Le club rentre dans le règlement même si Moscardo pourrait revenir vite. Heureusement, les cibles du moment ne sont pas des joueurs extra-communautaires.

Mercato - PSG : Il lâche une réponse cash pour son transfert https://t.co/iHJnMbTLbH pic.twitter.com/mFbGHQzhTw — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Ugarte sur le départ

Feuilleton des dernières semaines, Manuel Ugarte est sur le point de quitter le PSG. Après des semaines à se questionner sur son avenir, l'Uruguayen devrait enfin finir par rejoindre Manchester United sur un transfert sec. Il libère donc une place d'extra-communautaire au PSG, qui devrait à nouveau compter 4 joueurs dans ce cas au retour de prêt de Gabriel Moscardo, pourquoi pas dès cet hiver. Le départ de l'Uruguayen, dont Luis Enrique n'a jamais voulu, ne devrait plus trop tarder.

Le PSG va encore boucler un transfert

A 3 jours de la fin du mercato, le PSG n'a donc pas abandonné l'idée d'apporter un nouvel élément à son effectif. Plusieurs joueurs sont concernés : Victor Osimhen, Tomas Araujo ou encore Kingsley Coman. Tous les trois ne sont pas des joueurs extra-communautaires, ce qui n'handicaperait pas le club de la capitale.