Mercato : Le RC Lens a bouclé un transfert à 25M€ !

Annoncé sur le départ lors de cette période de mercato estival, Kevin Danso est sur le point de quitter le RC Lens, qu’il a rejoint il y a maintenant trois ans en provenance d’Augsburg. C’est en Serie A que le défenseur âgé de 25 ans va poursuivre sa carrière, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€.

Vainqueur 2-1 à l’aller, le RC Lens ne devrait pas pouvoir compter sur Kevin Danso pour son match retour face au Panathinaïkos ce jeudi, en barrages de la Ligue Europa Conférence. Cela fait plusieurs semaines que l’on s’attend au départ de l’international autrichien (23 sélections), ce qui est désormais imminent.

Accord trouvé entre Le RC Lens et l’AS Rome

Ces derniers jours, c’est la piste menant à l’AS Rome qui a pris de l’ampleur pour Kevin Danso, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le RC Lens. Et d’après les informations de RMC Sport, les Sang et Or ont trouvé un accord avec la Louve pour le transfert du défenseur âgé de 25 ans.

Le RC Lens va récupérer 25M€

Le RC Lens devrait récupérer 25M€ bonus compris avec la vente de Kevin Danso, attendu ce mardi à Rome afin de passer sa visite médicale. Une belle plus-value pour les Lensois, qui l’avaient recruté contre 5,5M€ en provenance d'Augsburg lors de l’été 2021.