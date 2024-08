Mercato : Le PSG vise un grand retour, un accord est annoncé

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG pourrait bien passer à l’attaque pour recruter un attaquant supplémentaire. Le club de la capitale s’est renseigné ces derniers jours sur la possibilité de faire revenir Kingsley Coman à Paris. Le Français va quitter le Bayern Munich, mais il y a de grandes chances pour que cela soit pour Al-Ahli, qui a trouvé un accord avec la formation bavaroise.

Il ne reste que quelques jours de mercato et le PSG n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Kylian Mbappé. De plus, le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos sur blessure face au Havre et le Portugais sera donc absent plusieurs mois. Plusieurs paramètres qui pourraient décider les dirigeants parisiens à recruter dans le secteur offensif, avant la fin du marché des transferts.

Le PSG pense à un retour de Kingsley Coman

Le PSG pourrait bien trouver la perle rare en Allemagne. En effet, Luis Campos penserait à faire revenir Kingsley Coman à Paris, lui qui avait quitté le club de la capitale en 2014 pour rejoindre la Juventus, après seulement une saison en professionnel chez le champion de France.

Al-Ahli a un accord avec le Bayern Munich pour Coman

Mais le PSG n’est pas le seul club à s’être renseigné sur Kingsley Coman. D’après les informations de L’Équipe, Al-Ahli aimerait également attirer le Français cet été. La formation saoudienne aurait même déjà trouvé un accord avec le Bayern Munich. Reste maintenant à savoir si l’attaquant serait tenté par l’expérience ou s’il préfère encore évoluer en Europe cette saison.