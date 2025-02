PSG : Luis Enrique annonce la signature d’une star en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a notamment été interrogé sur la situation de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat court jusqu’en 2026. Et alors que le gardien italien ne cesse de clamer sa volonté de prolonger à Paris, le coach du PSG se réjouit des déclarations de son joueur, et semble confirmer indirectement son désir de le conserver.

Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma semble déterminé à prolonger au PSG, alors que le club de la capitale paraît beaucoup moins emballé et a mis en stand by les discussions. « Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris », a ainsi confié le gardien de but du PSG mercredi soir en zone mixte après la victoire à Stuttgart (4-1). Des propos qui font échos à ceux tenus quelques jours plus tôt au micro de Sky Italia : « Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger. » Un forcing qui enchante Luis Enrique.

Luis Enrique évoque l'avenir de Donnarumma

« C’est très positif ! Nous souhaitons que tous les joueurs veuillent poursuivre l’aventure, de même pour les possibles recrues. L’une des premières questions est sur leur envie, sur comment aider le club. On veut des joueurs qui ont envie de venir. Quand quelqu’un veut venir, il faut cette envie de représenter la ville, le club. Ce n’est pas facile d’être un joueur du PSG. Il faut pouvoir surmonter les difficultés. S’il y a un doute, ce n’est pas le bon profil. Donc j’aime entendre l’envie de Donnarumma. C’est la première chose que nous voulons », se réjouit l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

«C’est très positif !»

Néanmoins, Luis Enrique se montre plus évasif lorsqu’il s’agit d’évoquer la prolongation de son gardien de but : « Cette question doit être posée à la direction sportive. Je ne vais pas répondre à ces rumeurs, même si je comprends votre intérêt. Il faut en parler aux personnes concernées, en privé, au moment opportun. Moi je veux resté concentrer sur notre objectif, qui est de rester en vie dans toutes les compétitions. Je sais que cela fait partie de tout ce qui entoure une grande équipe, mais je ne vais pas parler de tout ça publiquement. »