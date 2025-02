PSG : «C’est terminé», le premier gros transfert de l’été est connu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis son transfert au PSG pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani a quitté le club cet hiver afin d’être prêté à la Juventus. Et visiblement, les Parisiens ont déjà prévu de vendre leur attaquant l’été prochain. Cela pourrait donc être le premier gros transfert estival cette année pour le PSG.

Cet hiver, le PSG a réussi à se séparer de Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus. Un départ très attendu puisqu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Et bien que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, un futur transfert serait bien engagé selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin qui fait le point sur le mercato du PSG.

Le PSG face à l'absence de Zaïre-Emery, un remplaçant inattendu en vue ! Qui décrochera le rôle ? 🤔

➡️ https://t.co/ygFzLtIJpB pic.twitter.com/lLUEizzt56 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 31, 2025

Mercato terminé au PSG ?

« Asensio pourrait en effet rejoindre Unai Emery à Aston Villa, mais son salaire fait hésiter le club anglais. Ce devrait être le dernier mouvement concernant le PSG. Selon nos dernières informations, aucune arrivée n'est attendue même si je trouve que l'effectif a absolument besoin d'une doublure à Hakimi au poste de latéral droit. Zaïre-Emery est blessé et de toute façon, il faut vraiment arrêter de l'utiliser à ce poste où il rend service mais ne s'épanouit pas. Mais ça ne semble pas être la vision du staff », lâche-t-il dans un Questions/réponses organisé par Le Parisien avant d’évoquer le transfert futur de Randal Kolo Muani.

«L'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée»

« Pour moi, l'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée. Il n'a pas d'option avec son prêt mais le but est de le vendre, à la Juve ou ailleurs. On l'a souvent dit : ce n'est pas un mauvais joueur mais son style ne correspond pas du tout à celui de Luis Enrique. C'est une erreur de casting. Kimpembe, Asensio, effectivement, c'est direction la sortie. Il faut absolument un latéral droit, peut-être un défenseur central. Et comme à chaque mercato, on relancera le débat autour du 9, vrai ou faux. Paris est très fourni sur les côtés, mais il faut une alternative à Ramos qui ne semble pas avoir le profil recherché par Enrique. Mais on va avoir le temps de parler de tout ça. Observons déjà la deuxième partie de saison, elle sera instructive pour nous comme pour la direction sportive », ajoute Laurent Perrin.