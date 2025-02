OM : De Zerbi répond à Riolo en direct !

Thomas Bourseau

A l'OM, Adrien Rabiot occupe un poste plus offensif qu'il a connu par le passé au PSG ou à la Juventus. En effet, Roberto De Zerbi s'appuie sur son volume de jeu pour le placer à une position spécifique d'ailier gauche dans un système en 3-4-2-1 que regrette Daniel Riolo par moments. Le coach de l'Olympique de Marseille a persisté lors d'un point presse.

Dimanche dernier, l'OM pouvait réduire l'écart qui sépare le groupe marseillais au PSG au classement. Pour rappel, la veille, le Paris Saint-Germain avait été tenu en échec sur la pelouse du Parc des princes par le Stade de Reims (1-1), entachant quelque peu la pluvieuse soirée de présentation de Khvicha Kvaratskhelia en tant que recrue hivernale et nouvel attaquant du PSG.

«Tu n'es pas un attaquant, tout simplement»

Lors du déplacement à Nice de l'OM (0-2), les joueurs du club phocéen ont été surclassés par le réalisme niçois et Adrien Rabiot a notamment été aperçu en difficulté au poste d'ailier hybride qu'il occupe dernièrement dans le 3-4-2-1 de Roberto De Zerbi. L'occasion pour Daniel Riolo d'apporter un avis quelque peu critique envers le milieu de terrain de l'équipe de France dans cette configuration tactique de l'Olympique de Marseille.

« La limite de Rabiot à ce poste là de troisième attaquant, c'est justement dans ces matchs là. Tu as envie de lui dire de redescendre au milieu, mais quand tu joues si haut que ça, tu n'as pas explosivité, tu ne vas pas assez vite, tu n'es pas un attaquant, tout simplement ». a confié l'éditorialiste de RMC pendant l'After Foot de lundi soir.

De Zerbi : «Rabiot joue à son meilleur poste»

Au cours de sa conférence de presse qui s'est déroulée ce vendredi en marge de la réception de l'OL dimanche soir, Roberto De Zerbi a indirectement répondu aux interrogations de Daniel Riolo entourant le positionnement d'Adrien Rabiot. « Je pense que Rabiot joue à son meilleur poste. Il faut qu'on l'exploite encore mieux dans les insertions au cœur du jeu. Parfois, il n'est pas servi au bon moment. Rabiot est le plus offensif, il apporte les changements de rythme, Rongier met de l'ordre et Hojbjerg est un joueur total. Ils s'entendent bien et chacun d'entre eux est déterminant pour les deux autres ».