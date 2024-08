Mercato : Le PSG a fait très fort avec son dernier transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre 60M€ l’été dernier en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte va quitter le PSG contre une somme similaire pour s’engager avec Manchester United. Le club de la capitale a donc réussi à limiter la casse avec un joueur qui n’avait pas donné satisfaction, et a également réalisé la deuxième plus grosse vente de son histoire.

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival, Manuel Ugarte est sur le point de quitter le PSG. Paris a trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert du milieu de terrain âgé de 23 ans, estimé à 50M€, plus 10M€ de bonus, lui qui avait été recruté contre 60M€ l’été dernier.

Mercato : Le PSG reçoit déjà une offre de transfert pour 2025 ! https://t.co/LJ61fABjHE pic.twitter.com/XYdHts4CKa — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Deuxième plus grosse vente de l’histoire du PSG

Le PSG a en plus négocié 10% sur une future revente de Manuel Ugarte. Paris s’en sort donc plutôt bien avec un joueur qui a déçu la saison dernière et dont il voulait absolument se séparer. Comme le rappelle L'Équipe, c’est d’ailleurs la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club.

Derrière Neymar et devant Verratti

En effet, le PSG avait seulement réussi à vendre Neymar pour un montant supérieur, 90M€, l’été dernier à Al-Hilal. Avant Manuel Ugarte et en plus du Brésilien, ils n’étaient que trois à avoir dépassé les 30M€ dans le sens des départs. Marco Verratti (45M€, Al-Arabi), Gonçalo Guedes (40M€, Valence) et David Luiz (35M€, Chelsea).