Mercato : Une «bonne pioche» est annoncée au PSG

En quête d'un renfort au poste de défenseur axial gauche afin de compenser les blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, le PSG a décidé de lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Et bien qu'il soit méconnu du grand public, l'international équatorien a tout pour s'imposer à Paris comme l'assure le gardien Jean Butez, qui a côtoyé Willian Pacho à Antwerp (2022-2023).

Pacho, la «bonne pioche» du PSG ?

« Pour moi, c’était clair que Francfort n’était qu’une étape et qu’il allait atterrir dans un grand club. Il colle parfaitement au style de jeu du PSG qui se rapproche, toutes proportions gardées, à celui qu’on pratiquait à Anvers, avec une monopolisation du ballon. Il avait l’habitude de défendre haut et il n’avait pas peur de laisser de l’espace dans son dos car il est puissant, rapide, même s’il peut paraître un peu lourd sur les premiers appuis. Je me sentais en sécurité avec lui car il dégage beaucoup de calme. Je vous l’assure : c’est une bonne pioche pour Paris », promet l'ex-partenaire de Willian Pacho dans les colonnes du Parisien.

«Il va devenir un des meilleurs centraux de France»

Dithyrambique à l'égard de son ancien coéquipier, Jean Butez ne lui voit qu'un seul défaut qui ne l'empêchera pas s'imposer au PSG : « Il a un bon pied gauche, mais pas de pied droit. Il rencontrait quelques difficultés dans le jeu long mais je suis certain qu’il va s’améliorer avec Luis Enrique car il est d’une constance et d’une fiabilité physique assez remarquables (un seul match de Bundesliga manqué la saison passée pour accumulation de cartons). Il va devenir un des meilleurs centraux de France ».