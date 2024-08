Mercato : Le PSG va boucler un transfert inespéré

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté au Benfica Lisbonne la saison dernière, Juan Bernat n’entre toujours pas dans les plans du PSG, où il n’a plus qu’un an de contrat. Le latéral gauche âgé de 31 ans devrait faire son retour en Espagne, du côté de Villarreal. Un accord en ce sens est proche d’être trouvé et il devrait rejoindre le Sous-marin jaune sous la forme d’un prêt.

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Juan Bernat fait partie des joueurs dont le PSG espère se séparer. L’international espagnol (11 sélections) sort d’un prêt au Benfica Lisbonne au cours duquel il n’a disputé que 80 minutes dans le championnat portugais.

Bernat de retour en Espagne

Autant dire que la côte de Juan Bernat n’est pas au plus haut, mais certains clubs de Liga sont tout de même intéressés par son profil. Dernièrement, il était question d’un intérêt de son ancien club, Valence, mais c’est finalement à Villarreal que le latéral gauche âgé de 31 ans devrait poursuivre sa carrière.

Bernat va être prêté à Villarreal

En effet, d’après les informations de Relevo, un accord est proche d’être trouvé avec le PSG concernant Juan Bernat. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’Espagnol, à qui il ne reste qu’un an de contrat, devrait rejoindre Villarreal sous la forme d’un prêt.