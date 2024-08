Transferts : Nouvelles révélations sur ce départ au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques heures dont avant la clôture du marché des transferts. Et du côté du PSG, ça devrait surtout bouger dans le sens des départs. Alors que Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Milan Skriniar sont annoncés partants, c’est aussi le cas de Danilo Pereira. A voir maintenant où pourrait rebondir le Portugais s’il venait à quitter le PSG. Ce vendredi, Fabrizio Romano a fait un point sur le sujet.

Tandis que la vente de Manuel Ugarte à Manchester United est imminente, le départ de l’Uruguayen ne devrait pas être le dernier au PSG en ce dernier jour du mercato estival. En effet, le club de la capitale s’active pour se séparer d’autres indésirables et il toucherait au but notamment avec Carlos Soler. L’Espagnol pourrait lui aussi prendre la direction de l’Angleterre où on l’annonce à West Ham. Le PSG devra également résoudre le cas Milan Skriniar, visiblement encore loin de rejoindre l’Arabie Saoudite.

Danilo Pereira n’ira pas à Monaco

L’un des autres départs à finaliser pour le PSG devrait être celui de Danilo Pereira. Plus vraiment dans les plans de Luis Enrique à Paris, le Portugais est invité à partir, mais à quelques heures de la fin du mercato, il n’a toujours pas fait ses valises. Selon les informations de Fabrizio Romano, le départ de Danilo Pereira est cependant encore bel et bien possible dans les prochaines heures. Néanmoins, alors que le joueur du PSG était annoncé à l’AS Monaco, il n’ira pas en Principauté. Le club du Rocher ne serait en effet pas sur le coup pour recruter le Portugais.

L’Arabie Saoudite après le PSG ?

Il ne reste donc plus que quelques heures au PSG pour trouver un point de chute à Danilo Pereira. Si ce n’est pas le cas, cela ne sera pas terminé pour le Portugais. En effet, le marché sera encore ouvert quelques jours du côté de l’Arabie Saoudite. Fabrizio Romano fait alors savoir qu’Al-Ittihad, entraîné par Laurent Blanc et où on retrouve Karim Benzema et N’Golo Kanté, pourrait être une destination possible pour Danilo Pereira. A suivre…