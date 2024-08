Mercato - PSG : Enfin la fin du transfert de l’été ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs sur la scène européenne, Victor Osimhen a beaucoup fait parler de lui depuis le début du mercato, avec notamment des nombreuses spéculations sur le Paris Saint-Germain. Il a toutefois fallu attendre les tout derniers jours pour voir sa solution évoluer, avec un départ qui semble enfin se dessiner du côté du Napoli.

Depuis la sortie des premières indiscrétions sur le départ de Kylian Mbappé en juillet 2023, le PSG a commencé à tâter le terrain pour lui trouver un remplaçant à la hauteur. Ainsi, Luis Campos a notamment tenté le coup avec Victor Osimhen selon nos informations, mais s’est finalement heurté à l’inflexibilité du Napoli.

L’été fou de Victor Osimhen

Les positions se sont totalement inversées un an après, puisque le club napolitain clame haut et fort vouloir vendre sa star depuis le printemps dernier. Mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Osimhen n’est pas un objectif prioritaire pour le PSG, qui souhaite continuer à faire confiance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Même la blessure de ce dernier ne semble pas avoir fait bouger les choses de ce côté-là.

Il devrait finalement filer à Al Ahli

La piste parisienne a toujours semblé être la favorite de Victor Osimhen, qui a pourtant eu également quelques touches en Premier League. Cela serait notamment le cas avec Chelsea, où il pourrait prendre la place d’un Romelu Lukaku tout juste arrivé au Napoli. Mais c’est finalement vers l’Arabie Saoudite qu’il semble se diriger ! D’après les informations de Il Mattino, le Nigérian aurait accepté l’offre d’Al Ahli avec un contrat de quatre ans et un salaire de 40M€ par saison. Une clause de départ comprise entre 70 et 80M€ devrait être insérée dans ce contrat, afin de permettre à l’attaquant de 25 ans de revenir rapidement en Europe s’il le souhaite. Pour son club, on parle d’une indemnité de 80M€ avec un 15% sur une éventuelle revente.