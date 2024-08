Mercato : L’OM veut boucler deux nouveaux transferts

Alexis Brunet

Dans le sens des arrivées, l’OM devrait bientôt officialiser le recrutement de Neal Maupay en provenance d’Everton. L’attaquant français pourrait être la dernière recrue marseillaise de l’été, mais le club phocéen veut se montrer encore actif d’un point de vue des départs. Samuel Gigot doit rejoindre la Lazio Rome, mais Pablo Longoria veut également se mettre d’accord avec le Stade Rennais pour Jordan Veretout et Al-Shabab pour Chancel Mbemba.

S’il y a un club qui s’est montré actif sur le marché des transferts cet été, c’est bien l’OM. Le club phocéen a complètement métamorphosé son effectif, en faisant venir un bon nombre de joueurs, mais en vendant également une grande partie de ses indésirables. Si l’on s’attarde sur le secteur offensif par exemple, cinq nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille et quatre sont partis. L’OM devrait très prochainement annoncer officiellement l’arrivée de Neal Maupay, qui va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

L’OM veut encore vendre

Après avoir bouclé l’arrivée de Neal Maupay, l’OM va maintenant s’attarder sur les ventes. Le club phocéen veut se séparer de certains éléments, jugés comme indésirables, qui n’entrent plus dans les plans de Roberto De Zerbi. On y retrouve notamment Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Azzedine Ounahi et Jordan Veretout. Il faut donc trouver un nouveau point de chute à ces cinq joueurs, avant la fin du mercato ce vendredi soir à 23h.

Gigot va quitter l’OM, Mbemba et Veretout pourraient faire de même

D’après les informations de L’Équipe, le départ de Samuel Gigot est imminent. Le défenseur devrait s’engager avec la Lazio Rome. Après le Français, l’OM voudrait également se séparer rapidement de Jordan Veretout et de Chancel Mbemba. Le premier est en négociations avec le Stade Rennais, alors que le second pourrait bien partir à Al-Shabab. Si le marché des transferts ferme ses portes à 23h ce vendredi en France, celui en Arabie saoudite ne se termine que le 2 septembre, ce qui laisse un peu plus de temps à Pablo Longoria pour vendre son défenseur congolais.