Mercato - PSG : Cauchemar de dernière minute, un mensonge révélé ?

Clairement plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne lui a offert même pas une seule minute de jeu depuis le début de la saison, Milan Skriniar est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Mais son départ ne semble pas vraiment en bonne voie et la fin du mercato estival qui approche à grands pas n’arrange en rien les choses.

Il y a deux ans, le PSG semblait prêt à faire des folies pour Milan Skriniar, qui est finalement arrivé un an après au terme d’un feuilleton interminable et un bras de fer avec son club de l’Inter. Mais le Slovaque semble déjà ne plus être le bienvenu à Paris, où Luis Enrique ne serait pas du tout fan de son profil.

Départ compliqué pour Skriniar

La saison dernière on a pu constater un changement radical pour Milan Skriniar, qui de titulaire est passé peu à peu au second plan, se faisant même doubler par un Lucas Beraldo arrivé lors du mercato hivernal. Ainsi, il a été l’un des premiers à être invités à se trouver un nouveau club cet été, mais il semble bien que le PSG fonce droit dans le mur.

Le Napoli n’aurait jamais vraiment pensé à lui

D’après les informations du Parisien, le transfert de Skriniar semble assez compromis en cette fin de mercato. Son salaire très important effraie les clubs et le quotidien nous en dit plus sur sa situation, révélant par exemple que le Napoli n’aurait jamais tenté le coup. Plusieurs médias en Italie ont évoqué un intérêt prononcé du club d’Antonio Conte, qui a eu le joueur du PSG sous ses ordres à l’Inter par le passé.