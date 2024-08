Mercato : Le PSG peut boucler ce transfert pour 30M€

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG pourrait bien recruter un attaquant afin d’étoffer le secteur offensif de Luis Enrique. Dernièrement, le nom de Jadon Sancho revenait avec insistance, car l’Anglais serait sur le départ de Manchester United. Les dirigeants anglais pourraient même le laisser partir pour une somme relativement modique, puisque 30M€ suffiraient à un club intéressé pour le recruter.

Le PSG n’a plus que quelques heures pour boucler définitivement son mercato estival. Pour le moment, le club de la capitale est occupé à finaliser certaines ventes. En effet, les dirigeants parisiens veulent se séparer de certains joueurs sur lesquels ne compte pas Luis Enrique pour cette saison. C’est notamment le cas de Danilo Pereira, Carlos Soler et Milan Skriniar.

Le PSG pourrait également recruter un dernier joueur

Mais au-delà des ventes, le PSG pourrait tenter un dernier coup avant la fermeture du marché des transferts. Le secteur qui pourrait être renforcé est l’attaque, car Gonçalo Ramos est blessé pour plusieurs mois et Kylian Mbappé n’a pas vraiment été remplacé.

Le PSG pourrait recruter Sancho pour 30M€

Parmi les pistes offensives du PSG, on retrouve Jadon Sancho. L’Anglais est sur le départ de Manchester United et le champion de France pourrait réussir un joli coup s’il arrive à le recruter. En effet, d’après les informations de The Athletic, les Red Devils ne demanderaient plus que 30M€ pour l’attaquant. Ce dernier pourrait même être prêté à mesure que la fin du mercato approche et si aucune solution n’a été trouvée.