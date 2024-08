Transferts : Le PSG revoit totalement ses plans du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernier jour du mercato estival et le PSG touche au but pour les départs de Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Juan Bernat. En revanche, pour d’autres indésirables, c’est un peu plus compliqué de trouver preneur pour le club de la capitale. Il n’empêche qu’à Paris, on veut vraiment faire le ménage et pour arriver à ses fins, le PSG aurait décidé de revoir ses positions et faire certaines concessions. Explications.

Pour cette nouvelle saison, Luis Enrique ne comptait pas sur plusieurs joueurs au PSG. Invités à se trouver un nouveau club, certains n’ont plus que quelques heures pour faire leurs valises. Le mercato estival ferme ses portes ce vendredi à 23h et prochainement, le club de la capitale devrait annoncer plusieurs départs. Manuel Ugarte doit s’engager avec Manchester United, Carlos Soler est attendu à West Ham tandis que Juan Bernat devrait rejoindre Villarreal. Danilo Pereira fait aussi partie de ces candidats au départ au PSG. Mais trouver preneur pour le Portugais serait plus compliqué…

Le PSG prêt à prêter Danilo Pereira

Partira ? Ne partira pas ? Ce vendredi, L’Equipe en dit plus sur le cas de Danilo Pereira. Alors qu’un point de chute est recherché pour le joueur du PSG, le quotidien sportif fait savoir que le salaire du principal concerné en refroidirait plus d’un. Cela aurait notamment mis à mal un possible retour de Danilo Pereira au FC Porto. Mais alors que le PSG veut vraiment se séparer de son joueur, le club de la capitale pourrait faire des concessions et accepter ainsi de le faire partir sous la forme d’un prêt.

Le FC Barcelone… ou l’Arabie Saoudite ?

Avec cette possibilité, cela pourrait donc prochainement s’accélérer pour Danilo Pereira. L’Equipe fait alors savoir que l’option du FC Barcelone resterait encore une possibilité pour le joueur du PSG. Alors que le club catalan vient de perdre Marc Bernal pour plusieurs mois, l’arrivée de Danilo Pereira pourrait un peu soulager Hansi Flick. Le temps presse en tout cas pour le milieu de terrain portugais qui pourrait toutefois partir après ce vendredi 30 août 23h. En effet, le marché sera toujours ouvert en Arabie Saoudite où Al-Ittihad serait également sur le coup. A suivre…