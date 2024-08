Mercato : Le PSG joue avec le feu ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain repart quasiment avec la même ligne d’attaque que la saison dernière, sans Kylian Mbappé. La recrue Désiré Doué est capable d’évoluer en attaque, mais ce n’est pas son poste de prédilection. Luis Enrique se dirait satisfait du mercato et de son groupe très polyvalent et très collectif. Le PSG n’a pas mis la main sur un attaquant et ce ne serait pas pour déplaire à son entraîneur.

Le PSG n’a pas fait de réelles folies sur le marché des transferts cet été. Pour ses quatre recrues estivales, les hauts représentants du Paris Saint-Germain ont déboursé 170M€, bien loin des 400M€ du premier mercato estival sous Luis Enrique. Toutefois, aucun élément à vocation offensive, Désiré Doué étant plus un milieu offensif qu’un attaquant axial et latéral, n’a déposé ses valises dans la capitale.

Succession de Mbappé : Le PSG se justifie après le mercato ! https://t.co/vo2HmcwtnP pic.twitter.com/k5cBAQ0yWm — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Luis Enrique sûr des forces offensives du PSG ?

Un pari risqué donc de la part du trio de décideurs que sont Luis Campos (conseiller football), Luis Enrique (entraîneur), Nasser Al-Khelaïfi (président) au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations et 44 buts la saison dernière, n’a pas été remplacé. Mais pas de quoi alarmer le technicien espagnol qui compte s’appuyer sur la polyvalence de ses attaquants. Le Parisien assure que Luis Enrique estimerait disposer d’une « armada offensive suffisante » afin de conserver la Coupe de France et la Ligue 1 et d’au moins revenir dans le dernier carré de la Ligue des champions. D’ailleurs, en coulisses, Enrique aurait confié qu’il n’y avait pas un gros vide pour le PSG et sa quête de finale de C1 la saison passée.

Pas de remplaçant à Mbappé, le PSG ne panique pas

Ce qui permettrait donc à Luis Enrique de ne pas paniquer de l’absence d’une recrue offensive cet été. Kylian Mbappé n’aurait certes pas été remplacé, mais cela s’inscrirait dans une politique de rajeunissement d’effectif sans tête de gondole avec une véritable osmose dénuée de grosses individualités en coulisses selon Le Parisien. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG a assuré en conférence de presse que Bradley Barcola pouvait notamment évoluer au poste de numéro 9. Marco Asensio, Kang-In Lee et Marco Asensio sont aussi réputés pour pouvoir évoluer à plusieurs postes. Pas d’attaquant recruté cet été ? Pas de problème pour Luis Enrique.