Mercato - PSG : Une grande nouvelle tombe après Mbappé

Orphelin de Kylian Mbappé, parti du côté du Real Madrid cet été, le PSG a dû revoir ses plans, et bâtir un effectif davantage axé sur le collectif et sur la jeunesse. Avec quatre nouvelles recrues cet été, l’effectif de Luis Enrique a été renforcé à plusieurs postes, mais les dirigeants ont également réussi à considérablement diminuer la masse salariale.

Le mercato estival du PSG n’a pas toujours été évident. Et pour cause, cet été, le club parisien a tout simplement perdu sa plus grande vedette ainsi que le meilleur buteur de son histoire en la personne de Kylian Mbappé. Après sept saisons à Paris, le Bondynois a décidé d’accomplir son plus grand rêve en s’engageant en faveur du Real Madrid. L’attaquant français a choisi de ne pas renouveler son contrat dans la capitale, ce qui a forcément frustré les dirigeants parisiens, qui n’ont récupéré aucune indemnité de transfert concernant l’un des joueurs les plus chers au monde.

Quatre recrues pour le PSG concernant « l’après-Mbappé »

En revanche, avec le départ de Kylian Mbappé, qui pour rappel était acté depuis le mois de février, le PSG a pu planifier une constitution d’effectif axée sur la jeunesse et le collectif. Cet été encore, les dirigeants ont décidé de miser sur des jeunes recrues à fort potentiel. Ainsi, Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et enfin Désiré Doué ont signé en faveur du PSG. Si le club parisien a lâché environ 175M€ sur ce mercato estival, l’avantage de signer des jeunes talents réside également dans le fait de ne pas proposer d’énormes salaires de suite…

Grande réussite au niveau de la réduction de la masse salariale

Et c’est d’ailleurs l’une des grandes réussites du mercato parisien. Comme le souligne l’Equipe dans son édition du jour, les dirigeants du PSG ont totalement réussi à baisser la masse salariale de l’effectif. Les départs combinés de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike, ou encore de Nordi Mukiele ont permis à Paris de réaliser de belles économies. Il reste cependant certains éléments indésirables au sein de l’effectif comme Milan Skriniar, Danilo Pereira, Ayman Kari, ou encore Colin Dagba.