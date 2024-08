Mercato - OM : La grande déception de De Zerbi

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM s’est donc achevé ce vendredi sur les coups de 23h et Roberto De Zerbi peut être plutôt content. En effet, Pablo Longoria lui a offert de très nombreuses recrues afin de mener son projet à bien et de ramener Marseille au sommet. Pourtant, le technicien italien a un petit regret. Ce dernier aurait bien voulu que le club phocéen recrute un latéral supplémentaire.

L’OM est entré dans une nouvelle ère cet été. Pour se permettre de rêver à nouveau, le club phocéen a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a réalisé un joli coup en mettant la main sur le technicien italien, car plusieurs formations prestigieuses auraient voulu faire de même. Pour le contenter, le président marseillais a décidé de mettre les bouchées doubles, en réalisant un mercato de grande qualité. L’ancien coach de Brighton pourra compter sur un groupe complètement différent de celui de la fin de saison dernière avec Jean-Louis Gasset, puisque onze nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille.

L’OM a presque tout changé en attaque

S’il y a bien un secteur qui a été considérablement modifié à l’OM, c’est bien l’attaque. Tout d’abord, le club phocéen a réalisé de nombreuses ventes, avec les départs de Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Par la suite, Pablo Longoria a donc dû tout reconstruire et un grand nombre de nouvelles têtes a donc posé ses valises à Marseille. Le président marseillais a recruté Mason Greenwood, Valentin Carboni, Jonathan Rowe, Elye Wahi et Neal Maupay.

De Zerbi voulait un latéral de plus

Roberto De Zerbi doit donc être un homme heureux et ravi par toutes ces recrues offertes par son président. Selon les informations de L’Équipe, le coach marseillais a un petit regret sur le mercato. Ce dernier aurait voulu que l'OM recrute un latéral supplémentaire. Lors de la dernière journée du marché des transferts, Pablo Longoria a tenté de faire venir Lorenz Assignon de Rennes et, avant cela, il avait exploré pendant longtemps la piste menant à Kiliann Sildillia. En vain.