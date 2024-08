Succession de Mbappé : Le PSG se justifie après le mercato !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’en est allé vivre son rêve de gosse en signant en faveur du Real Madrid le 3 juin dernier. Derrière lui, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (256) laisse évidemment un gros vide à combler. Ce que la direction du PSG n’a pas fait en recrutant un attaquant afin de lui succéder malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet. Et ce, pour une raison précise.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire d’amour aura duré sept ans… ou un peu moins au vu des frictions entre les parties concernées sur les derniers mois de cohabitation. Le 13 février 2024, à quelques heures du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, le président du Paris Saint-Germain, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, a été mis au courant de la part de Mbappé. Et depuis, les rumeurs fusent sur le marché pour ce qui relève de sa succession.

Le PSG a refusé de casser sa tirelire et a refusé le dossier Osimhen

Cependant, le mercato a connu son épilogue le vendredi 30 août à 22h59 en France et aucun attaquant n’a débarqué pour remplacer Kylian Mbappé au PSG. Le Parisien explique ces dernières heures, que confronté à l’absence de stars dans le secteur offensif sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne s’est pas montré ouvert à l’idée de lâcher plus de 100M€ pour Victor Osimhen. Et l’avant-centre de Naples ne serait venu si et seulement si Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos venaient à partir d’après Le Parisien. Une tendance dessinée par le10sport.com dès le 21 juillet dernier.

Julian Alvarez n’avait pas envie de venir, Naples a dit non pour Kvaratskhelia

En ce qui concerne Julian Alvarez, le champion du monde argentin a privilégié l’Atletico de Madrid entraîné par son compatriote Diego Simeone. D’ailleurs, malgré l’intérêt concret du Paris Saint-Germain, l’ex-buteur de Manchester City ne cultivait pas le désir de s’installer dans la capitale selon Le Parisien et a finalement été transféré pour 75M€ pour les Colchoneros. Concernant la piste Khvicha Kvaratskhelia, le PSG s’est heurté au refus catégorique du Napoli…