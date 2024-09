Mercato - OM : Barcelone, transfert... Le mea culpa du «nouveau Xavi»

Alexis Brunet

Après plusieurs années en Italie, à Sassuolo et à la Fiorentina, Maxime Lopez a fait le choix de revenir en France cet été. Le milieu de terrain a signé au Paris FC en Ligue 2, mais il aurait pu connaitre une toute autre trajectoire. Il y a quelques années, celui que la presse espagnole surnommait alors le « nouveau Xavi », avait été approché par le FC Barcelone. Au final, cela a plus desservi le Français qu’autre chose, qui s’est un peu reposé sur ses lauriers.

Alors qu’il avait quitté l’OM en 2021, Maxime Lopez est de retour en France depuis cet été. Le milieu de terrain s’est engagé avec le Paris FC, qui a signé un gros coup en réussissant à le faire venir en Ligue 2. Si aujourd’hui le joueur de 26 ans évolue dans l’antichambre de l’élite, il aurait pu connaître une trajectoire toute autre en rejoignant le FC Barcelone il y a quelques années. Celui que la presse espagnole surnommait le « nouveau Xavi » a confirmé l’information au micro de Génération After sur RMC. « C’est factuel. J’étais jeune, j’avais 18 ans, je sortais de ma première saison en professionnel. Quand tu es jeune, que tu arrives à jouer à Marseille, ton club formateur, et que ça se passe bien en plus, tu ne te rends pas compte. Quand tu joues à Marseille, tu as aussi plus de visibilité, tu es plus exposé. C’est vrai qu’après ma première belle saison, on a eu ces contacts. »

Officiel : Pisté par l’OM, il a enfin signé https://t.co/LkhzJ2jEdE pic.twitter.com/v2j5q7hOr4 — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

« Au final, ça m’a desservi »

Si cet intérêt du FC Barcelone pour Maxime Lopez était plutôt flatteur, il a au final desservi l’ancien joueur de l’OM, qui avait à ce moment-là des étoiles plein les yeux. « Au final, ça m’a desservi parce que j’ai eu six mois compliqués où j’ai joué en Ligue Europa mais très peu en championnat. (…) Je suis en plus un fan inconditionnel du Barça, enfin surtout de Messi. Me dire qu’à tout moment j’allais être dans le même vestiaire que Messi… C’était aussi l’époque où Ousmane (Dembélé) venait de signer au Barça. Le directeur sportif lui avait parlé de moi parce qu’on se connaissait un peu. Je me suis dit : ‘Si je suis bon toute la saison…’ Mais c’est en pensant comme ça que tu te trompes totalement. »

« Je pense qu’à l’entraînement, j’en faisais un peu moins »

Aujourd’hui, Maxime Lopez ne semble pas avoir de regrets sur sa carrière. L’ancien milieu de terrain de l’OM estime qu’il aurait toutefois pu donner plus, mais il n’était pas tout le temps à fond lors des entraînements et cela se paie derrière. « Je n’ai pas envie de mettre la faute sur les autres. C’était entre moi et mon agent. Je pense qu’à l’entraînement, j’en faisais un peu moins. Le fait d’avoir fait une saison pleine et d’entendre ces choses, peut-être que j’étais plus relâché. Mais si tu n’es pas à fond tout le temps, tu te fais manger... »