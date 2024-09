OM : De Zerbi réagit à une grosse polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d'un scénario complètement fou, l'OM s'est imposé ce dimanche soir sur la pelouse de l'OL (2-3). Ça avait pourtant mal commencé pour les Phocéens avec l'exclusion de Leonardo Balerdi dès la 5ème minute de jeu. Si certains ont crié au scandale du côté de Marseille face à ce carton rouge, Roberto De Zerbi a tenu un tout autre discours.

Miraculeusement, l'OM est reparti de Lyon avec les 3 points de la victoire. Une victoire qui a longtemps semblé impossible à aller chercher, notamment suite au carton rouge de Leonardo Balerdi dès la 5ème minute. Averti dès le coup d'envoi, le capitaine de l'OM a reçu un second carton jaune de de Benoit Bastien quelques minutes plus tard synonyme d'exclusion.

« Une exclusion justifiée »

Si ce carton rouge donné à Leonardo Balerdi a déclenché la colère de l'OM, Roberto De Zerbi a lui désamorcé la situation. En effet, au micro de DAZN, l'entraîneur olympien a fait savoir : « La rencontre a été conditionnée par l'exclusion de Balerdi. Une exclusion justifiée à mon sens ».

« On ne l'abandonne pas »

« Il sait qu'il a commis une erreur, mais on ne l'abandonne pas. Ça a été un grand match avec du courage et une belle mentalité. C'est le plus important », a conclu Roberto De Zerbi, qui n'en veut donc pas à Balerdi.