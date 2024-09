«Plus que vexés», il enrage encore après l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un scénario fou, l’OL s’est incliné lors de la réception de l’OM dimanche soir (2-3). Une défaite difficile à avaler, d’autant plus en ayant joué en supériorité numérique pendant presque toute la rencontre, comme l’a confié Alexandre Lacazette ce mercredi, à la veille de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa.

« Forcément, il y a un coup au moral après une désillusion comme celle-ci et un scénario aussi cruel. » Présent en conférence de presse ce mercredi, Pierre Sage a avoué que la défaite dimanche contre l’OM avait mis un coup à son groupe. Mais les Gones ont vite l'opportunité de rebondir, dès jeudi à l'occasion de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa.

« Le lendemain du match, c’était très difficile de se réveiller »

« Mais dans tous les cas on n'a pas le temps de se taper trop la tête contre les murs, de remettre trop les pendules à l'heure même si c'est nécessaire. On s'est vite remis au travail, et la meilleure chose dans ce cas-là c'est de vite retourner sur le terrain. Le délai court est donc plutôt favorable », a poursuivi Pierre Sage. Même son de cloche du côté d’Alexandre Lacazette, même si la défaite contre l'OM reste difficile à avaler.

« On était plus que vexés, on était déçus de nous »

« Le lendemain du match, c’était très difficile de se réveiller. On sait aussi que ça fait partie du football. On a un match important jeudi. Le coach a pris la parole, à ce niveau-là je n’ai pas eu grand-chose à faire. Ce sera plus le cas lors du match », a déclaré le capitaine de l’OL, dans des propos relayés par Foot Mercato. « On était plus que vexés, on était déçus de nous, moi le premier. On a le sentiment d’avoir loupé quelque chose de grand. Il faut passer à autre chose. Ce match de jeudi est très intéressant pour nous. C’est le retour de l’OL en Europe après deux saisons. C’est un match qui arrive au bon moment. »