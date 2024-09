«Pas joyeux», il raconte son calvaire après l’OM !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Matteo Guendouzi a quitté l'OM de Pablo Longoria pour s'engager en faveur de la Lazio. Aux anges avec Maurizio Sarri, l'international français a vu Igor Tudor le retrouver à Rome. Toutefois, comme l'a avoué Matteo Guendouzi, il a vécu un calvaire avec son ancien coach à l'OM.

Après avoir passé deux saisons à l'OM, Matteo Guendouzi a fait ses valises. En effet, le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé en faveur de la Lazio.

Guendouzi n'apprécie pas le football de Tudor

Lors de son arrivée à la Lazio, Matteo Guendouzi évoluait sous la houlette de Maurizio Sarri. Et l'international français s'est régalé avec l'Italien. Toutefois, lorsqu'Igor Tudor a pris sa place sur le banc de la Lazio (mars - juin 2024), tout a changé pour Matteo Guendouzi.

«Ce n’était pas le foot que j’appréciais le plus»

« Quand j’ai signé à la Lazio, forcément, avec Sarri, c’est un style que j’appréciais beaucoup. Il fallait toujours avoir le ballon, proposer de belles choses sur le terrain, attaquer fort vers le but adverse… J’ai énormément progressé avec lui tactiquement. Et après, Tudor est revenu et ce n’était pas le foot que j’appréciais le plus, mais bon, il faut savoir s’adapter à n’importe quel style. Mais c’est sûr que ça n’a pas été un moment très joyeux », a reconnu Matteo Guendouzi lors d'un entretien accordé à Free Foot. Pour rappel, le numéro 8 de la Lazio avait déjà cohabité avec Igor Tudor à l'OM.