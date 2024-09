OM : Daniel Riolo relance un vieux clash

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2019, suite à la rupture de son contrat avec l’OGC Nice, Mario Balotelli s’engage alors avec l’OM, où il restera jusqu’à la fin de la saison. Un passage de quelques mois seulement. Si l’Italien avait notamment marqué 8 buts avec le club phocéen, Daniel Riolo n’avait pas été tendre avec le buteur de l’OM à l’époque. Et voilà qu’un ancien clash à propos de Balotelli est réapparu…

Suite à PSG-OM en mars 2019, Daniel Riolo n’avait pas manqué de critiquer Mario Balotelli. De quoi déclencher alors la colère d’un des célèbres supporters de l'OM : Bengous. En direct, lors de L’After Foot, ce dernier était alors monté au créneau pour défendre l’Italien. De son côté, Riolo avait alors répondu : « Je ne pensais pas que les supporters feraient si tôt l'erreur de tomber amoureux de Balotelli ».

« Balotelli, t'as bien vu que c'était une pipe »

Plus de 5 ans plus tard, le clash entre Daniel Riolo et Bengous à propos de Mario Balotelli a été relancé. En effet, à l’occasion du RMC Poker Show, les deux hommes sont revenus sur l’accrochage qu’ils ont eu concernant le buteur de l’OM en 2019. « J'avais oublié cet épisode quand tu étais passé dans L'After. Mais au final, avec le recul, tu aurais dû m'écouter. Comme d'habitude. Si les gens m'écoutent, au bout d'un moment, ils se rendent compte que je finis par avoir raison. Balotelli, t'as bien vu que c'était une pipe », a tout d’abord confié Daniel Riolo. Suite à quoi, Bengous a répondu : « Non, ce n'était pas une pipe Balotelli. Faut respecter ce joueur ».

« Il n'a pas marqué l’OM »

Daniel Riolo et Bengous ont ensuite continué leur argumentaire à propos de Mario Balotelli. Le journaliste RMC a alors ajouté : « A l'OM, il n'a rien fait. Il n'a pas marqué l'OM. Tout le monde l'a déjà oublié ». Défendant encore et toujours l’Italien, le supporter de l’OM a confié : « On se fait la parenthèse OM, la parenthèse où il y a eu ce petit clash. Il n'y a pas de soucis. Je parle de Balotelli en sachant que ce mec là c'est un joueur de classe mondiale. Il a prouvé qu'il était présent à l'OM. Tu as quand même le droit de dire que c'était une pipe ». Suite à quoi, Daniel Riolo a assuré : « Il n'a pas marqué l'OM. Il y a 20 attaquants qui ont plus marqué l'OM que lui. Si c'est juste pour le respecter, on le respecte, mais il n'a pas marqué l'OM. Il joué une saison, tu ne peux pas dire qu'il a été important dans l'histoire de l’OM ».