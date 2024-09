PSG, équipe de France… Grande première d’Adrien Rabiot avec l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi a décidé d’appeler Adrien Rabiot. Trop juste pour jouer contre l’OL, la recrue olympienne pourrait donc connaitre ses premières minutes de jeu avec le club phocéen. Le 10 Sport vous propose alors de revenir sur les grandes premières de Rabiot.

Alors qu’on pensait que l’OM terminerait le mercato estival avec 11 recrues, une 12ème est venue s’ajouter à la surprise générale. Et pas n’importe laquelle ! Alors qu’on pensait que ce serait impossible, Adrien Rabiot est bel et bien aujourd’hui un joueur du club phocéen. Libre suite à son départ de la Juventus et courtisé par les plus grandes écuries, l’international français a posé ses valises à l’OM, lui qui a pourtant été formé au PSG. Devant se refaire physiquement à Marseille, Rabiot est toutefois dans le groupe pour affronter Strasbourg ce dimanche. Le voir titulaire serait étonnant, mais Roberto De Zerbi pourrait bel et bien lui donner ses premières minutes à l’occasion de cette rencontre.

Des débuts au PSG en 2012

A 29 ans, Adrien Rabiot pourrait donc connaitre sa grande première avec l’OM d’ici peu. Avec le PSG, il avait commencé très jeune et il faut remonter à août 2012 pour assister à son premier match avec le club de la capitale chez les professionnels. Après avoir tapé dans l’oeil de Carlo Ancelotti, Rabiot avait été lancé dans le grand bain face aux Girondins de Bordeaux (0-0). Titulaire dès le coup d’envoi, celui qui n’avait alors que 17 ans avait fait une belle impression pour une première, réussissant notamment 94% de ses passes.

Les premières à la Juventus et en équipe de France

Après le PSG, direction la Juventus pour Adrien Rabiot. Arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale, l’international français s’est engagé avec la Vielle Dame en juillet 2019. Remplaçant au coup d’envoi de la première journée de Serie A, en août 2019, Rabiot était entré en cours de jeu lors de cette rencontre face à Parme. Un match qui s’était d’ailleurs soldé par une victoire de la Juventus (1-0).

Aujourd’hui, Adrien Rabiot est également un international français, comptant 48 sélections avec l’équipe de France. Absent du dernier rassemblement des Bleus du fait qu’il n’avait toujours pas retrouvé de club, le milieu de terrain avait été lancé en novembre 2016 par Didier Deschamps. C’est face à la Côte d’Ivoire que Rabiot avait connu sa grande première avec l’équipe de France, étant titulaire au coup d’envoi de cette rencontre, qui s’était d’ailleurs terminée sur un score nul et vierge (0-0).